75 neue Gemeindewohnungen in der Seestadt Aspern in Wien geplant

In der Seestadt Aspern - genauer gesagt im nördlichen, bisher noch unbebauten Teil des Stadtentwicklungsgebiets - sollen demnächst 75 neue Gemeindewohnungen entstehen. Erste Mieter sollen bereits 2021 einziehen können.

Die Stadt Wien hat vor einigen Jahren angekündigt, wieder Gemeindewohnungen bauen zu lassen. 75 der vorerst 4.000 geplanten neuen Einheiten werden in der Seestadt Aspern entstehen – und zwar im nördlichen, bisher noch unbebauten Teil des Stadtentwicklungsgebiets. Baustart ist im Herbst 2019. Die ersten Mieter sollen 2021 einziehen können, sagte Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) am Dienstag.

Mehrere Wohnungsprojekte in Wien bereits fortgeschritten

Einzelne Projekte sind schon weiter vorangeschritten. So werden 120 Einheiten auf den früheren AUA-Gründen in Favoriten bereits errichtet. Für weitere 300 Wohnungen in der Leopoldstadt (Handelskai 214) laufen inzwischen die Bauvorbereitungen. Die Brutto-Miete beträgt jeweils 7,50 Euro pro Quadratmeter, die Verträge sind unbefristet. Kaution und Eigenmittel fallen nicht an.