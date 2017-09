75-Jähriger bei Unfall in Wien-Donaustadt getötet

Ein 75 Jahre alter Mann ist am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt getötet worden. Er war auf einem Schutzweg vom Pkw einer Frau erfasst und zu Boden geschleudert worden. Reanimationsversuche blieben erfolglos, der Pensionist erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Unfall passierte bei der Bushaltestelle Arnikaweg/Breitenleer Straße. “Der Mann wollte die Straße überqueren, um zum Bus zu gelangen”, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Das Verkehrsunfallkommando der Polizei nahm die Ermittlungen auf.

(APA, Red.)