74-jährige Frau bei Brand in Wien-Liesing verstorben: Obduktion angeordnet

In Wien-Liesing ist eine 74-Jährige bei einem Brand ums Leben gekommen. - © APA (Sujet)

In der Nacht auf 25. Dezember ist eine 74-jährige Frau bei einem Brand in ihrer Wohnung in Wien-Liesing verstorben. Die Todesursache ist derzeit unbekannt – es wurde eine gerichtliche Obduktion angeordnet.