74. Altkalksburger Ball im Palais Auersperg in der Josefstadt

Bereits zum 74. Mal findet der Altkalksburger Ball am 12. Jänner 2018 in den Räumlichkeiten des Palais Auersperg statt. Traditionell wird es vor dem Ball auch wieder Cocktails, Brötchen und Sekt für alle jungen Altkalksburger in den Clubräumlichkeiten der Vereinigung am Ballhausplatz geben. Für Spätentschlossene gibt es dort auch die Möglichkeit, Ballkarten zum VVK-Preis zu kaufen.

74. Altkalksburger Ball im Palais Auersperg

Einlass ist ab 21.00 Uhr, der Ball wird um 21.30 Uhr offiziell durch die Tanzschule Elmayer eröffnet. Für Damen ein bodenlanges Abendkleid gilt als Dresscode, Herren erhalten im Frack, Smoking oder in Uniform Einlass.



(Bild: Jenia Hamminger)

>> Infos zu den Karten finden Sie auf der Website