70-jähriger “Thermendieb” in Bad Hofgastein verhaftet

Der Mann ist geständig, teilte die oberösterreichische Polizei am Montag in einer Presseaussendung mit. Als Tatmotiv gab der 70-Jährige bei der Polizei Geldnot an.

Der 70-Jährige wurde seit Mitte Dezember gesucht und konnte durch einen Hinweis aus der Bevölkerung in einem Hotel in Bad Hofgastein geschnappt werden.

Er schlug in Thermen und Hallenbädern in Vöcklabruck, Bad Ischl, je zweimal in Bad Hofgastein und Wörgl zu. In drei Fällen entwendete er seinen Opfern den Spindschlüssel und entnahm aus den damit versperrten Kästchen die Geldbörsen. Danach verließ er sofort die Badeanstalt.

