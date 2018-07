70 Feuerwehrkräfte kämpften gegen 20 Hektar großen Brand und Gesundheitsprobleme

Gegen 11.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Guntramsdorf alarmiert. Als diese mit acht Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten am Einsatzort eintraf, wurde rasch festgestellt, dass Verstärkung nötig ist, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Vier weitere Feuerwehren aus Münchendorf, Laxenburg, Gumpoldskirchen und Wiener Neudorf unterstützten das Einsatzteam mit mehreren Löschleitungen, Wasserwerfern, Schanzwerkzeug und Feuerpatschen.

Schwerer Feuerwehreinsatz in Südautobahn-Nähe

Die Rauchsäule war auch in weiter Ferne sichtbar und erregte Aufmerksamkeit, zudem sich die Einsatzstelle auch in unmittelbarer Nähe der Südautobahn A2 befand. “Maßgeblich zum Einsatzerfolg trugen auch mehrere Bauern bei, die mit verschiedenen landwirtschaftlichen Geräten Schneisen in die Felder zogen, um die Ausbreitung des Feuers einzudämmen”, schrieb die FF Guntramsdorf in ihrer Aussendung am Mittwoch.

Mehrere Einsatzkräfte hatten wegen der hohen Temperaturen und der anstrengenden Arbeit mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Ein Feuerwehrmann musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

(Red.)