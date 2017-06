7. Zeitimpuls Kurzfilmfestival zum Thema Menschenrechte

Die ersten drei Festivaltage werden dabei erstmalig in der Hietzinger Klimt Villa stattfinden, am 22. wie auch 23. Juni wird das Metro Kinokulturhaus in der Innenstadt als Festivalzentrum dienen.

Zeitimpuls Filmfestival von 19. bis 23. Juni in Wien

Neben den eigentlichen Clips sind in der Klimt Villa zudem auch Workshops etwa zu Fragen des Verhältnisses von Berichterstattung über Terrorismus und Angst oder Medienpädagogik angesetzt. Am 23. ist dann der Tag des Menschenrechtsfilm mit Projektionen und Diskussionen angesetzt, bevor sich die Lange Nacht des Menschenrechtsfilms in Kooperation mit dem Deutschen Menschenrechts-Filmpreis anschließt. Insgesamt wurden aus 340 Einreichungen von einer Jury 30 Arbeiten ausgewählt.

(APA/Red.)