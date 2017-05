7.000 Menschen feierten die kulturelle Vielfalt am Südwind Straßenfest

„Seit über 35 Jahren informiert Südwind die Österreicherinnen und Österreicher über globale Zusammenhänge und setzt sich für faire Arbeitsbedingungen und gerechte Handelbeziehungen ein. Der große Andrang am Südwind Straßenfest zeigte die breite Unterstützung dieses Anliegens. Und das macht Mut”, so Thomas Grabner, Geschäftsführer von Südwind.

Die Auszeichnung “Die Seglerin” wurde zum vierten Mal übergeben. Ein Preis für Menschen, die sich für Gerechtigkeit in der Welt einsetzen und sich entwicklungspolitisch engagieren. Inge jäger wurde für ihren unermüdlichen Einsatz als Brückenbauerin zwischen Österreich und Ländern des Globalen Südens geehrt. „Inge Jäger hat Solidarität nicht nur gepredigt sondern selbst gelebt. Wir sind von ihrem selbstlosen und beständigen Engagement für Menschenrechte und globale soziale Gerechtigkeit sehr beeindruckt“, so Éva Dessewffy, Vorstandsvorsitzende von Südwind, in ihrer Laudatio.

