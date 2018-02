67-Jährige in Wien-Ottakring hatte Herzinfarkt: Polizisten retteten Leben

Die Polizisten befanden sich gerade in der Polizeiinspektion Maroltingergasse, als sie über den Funkkanal den dringenden Bedarf eines Defibrillators hörten. Da sich der Einsatzort in der Nähe der Dienststelle befand, nahmen die Beamten den Defibrillator der Polizeiinspektion und liefen in den Bereich der Thaliastraße um der Frau zu Hilfe zu eilen. Die Beamten starteten eine Herz-Druck-Massage und aktivierten den Defibrillator. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen weitergeführt. Die 67-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist stabil.