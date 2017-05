60 Jahre Matzleinsdorfer Wohnhochhaus: Feier mit 1. Matzleinsdorfer Hochhauslauf

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) feiert mit den Gästen 60 Jahre Matzleinsdorfer Wohnhochhaus - © APA (Sujet)

In der Leopold-Rister-Gasse 5 wird am Mittwoch gefeiert: Das legendäre Wohnhochhaus in Wien-Margareten ist 60 Jahre alt. Auf dem Programm steht ein vielseitiges Grätzelfest mit Musik für Groß und Klein sowie der 1. Matzleinsdorfer Hochhauslauf.