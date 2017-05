Die Weltstars des Fußballs werden am 3. Juni im Wiener Volkstheater in Ultra HD zu bestaunen sein: Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Toni Kroos auf der Seite von Real Madrid – Gigi Buffon, Gonzalo Higuain oder Paulo Dybala auf jener von Juventus Turin. Das Weiße Ballett aus Madrid macht sich an diesem Abend daran den Fluch zu beenden, der besagt, dass seit Einführung der UEFA Champions League kein Gewinner seinen Titel im Folgejahr erfolgreich verteidigen kann.

Dieser fußballhistorisch bedeutende Abend wird auf der Bühne der Wiener Kulturinstitution von Thomas Trukesitz moderiert. Der Moderator und Head of Live Sport arbeitet seit 2000 bei Sky und zählt zu den renommiertesten Fußballjournalisten des Landes.

Sky Sport Night: UEFA Champions League

Rund 800 Gäste, darunter Prominenz aus Politik, Wirtschaft und selbstverständlich Sport und Kultur, werden über den Green Carpet den Theatertempel betreten um in einzigartiger Atmosphäre Augenzeugen des Aufeinandertreffens der beiden besten Mannschaften Europas zu werden. Erstmals wird dabei ein Fußballspiel auf einer riesigen Theaterleinwand in Ultra HD und damit vier Mal schärfer als in HD gezeigt.