Mit App und Gütesiegel gegen unseriöse Aufsperrdienste

Ausgesperrte würden oft “unqualifizierte Aufsperrdienste” anrufen, sagte Harald Schinnerl, Bundesinnungsmeister der Metalltechniker, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Die Wirtschaftskammer (WKO) will mit einer Notrufnummer, einer App und einem Gütesiegel dagegenwirken.

Die kritisierten Schlüsseldienste würden über Hotlines aus dem Ausland ihre Tätigkeiten anbieten. Später seien sie aber nicht mehr eruierbar. Durch unsachgemäßes Türöffnen entstehen oft Schäden, “die ins Geld gehen”, betonte Schinnerl.

Initiative gegen unseriöse Anbieter

Nach zahlreichen Kundenbeschwerden hat das Kuratorium für Einbruchsschutz und Objektsicherung mit der Bundesinnung der Metalltechniker eine Initiative gestartet. Mit dem “Gütesiegel Aufsperrer”, der App “Mein Aufsperrdienst” und der Notrufnummer 05909005599 könnten “unseriöse” Firmen ausfindig gemacht werden.

Gleichzeitig könnten Kunden damit an fachlich geprüfte Firmen kommen und sich gegebenenfalls über diese beschweren. Ende des Jahres soll die Initiative nach einem Start in Ballungsräumen wie Wien auf ganz Österreich ausgeweitet werden.

