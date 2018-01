537.273 Wahlberechtigte bei Landtagswahl in Tirol

Das sind um 4.777 mehr als bei der letzten Landtagswahl in Tirol im Jahr 2013 (532.496 Wahlberechtigte). 276.435 davon sind Frauen, 260.838 Männer, teilte das Land am Donnerstag mit. Auch 216 Auslandstiroler ließen sich in die Wählerevidenz eintragen.

537.273 Wahlberechtigte bei Tiroler Landtagswahl 2018

Die meisten Wahlberechtigten finden sich mit 130.279 im Wahlkreis Innsbruck-Land. Danach folgt die Landeshauptstadt Innsbruck mit 86.576 sowie die Wahlkreise Kufstein mit 75.830 und Schwaz mit 60.182 Wahlberechtigten. Am vergleichsweise wenigsten Stimmen lassen sich für die antretenden Parteien in Landeck (33.397) und Reutte (22.391) holen. Die neun Wahlkreise sind mit den neun Bezirken ident.