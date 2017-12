530 Christbaumsammelstellen in Wien

Wenn der Christbaum ausgedient hat, kann er in Wien an einer Sammelstelle abgegeben werden. - © Pixabay.com (Sujet)

Ab 27. Dezember stehen in Wien wieder 530 öffentliche Christbaumsammelstellen für die fachgerechte Entsorgung zur Verfügung. Aus den ausgedienten Bäumen wird sauberer Strom und wohlige Fernwärme produziert. Seit die Sammlung im Jahr 1990 begonnen hat, wurden bereits 11.200 Tonnen bzw über 2,5 Millionen Christbäume abgegeben, so die Wiener Magistratsabteilung (MA) 48 am Stephanitag.