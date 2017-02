51 Gramm Heroin bei mutmaßlichem Dealer und in Bunkerwohnung sichergestellt

Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch nach zweifachem Straßenverkauf von Heroin in der Langauergasse (15. Bezirk) auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Heroin in Landstraße sichergestellt

In seinem Gewahrsam befanden sich ca. 51 Gramm Heroin, verteilt auf zahlreiche für den Straßenverkauf typische Plastiksäckchen. Zeitgleich wurde eine Bunkerwohnung in der Löwenherzgasse (3. Bezirk) durchsucht, wo weitere 51 Gramm der harten Droge sichergestellt werden konnte. Weitere Ermittlungstätigkeiten sind im Gange, der 20-Jährige befindet sich in Haft.