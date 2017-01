500 Cannabispflanzen bei Feuer in Einfamilienhaus in Donaustadt entdeckt

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wien-Donaustadt haben die Einsatzkräfte in der Nacht auf Dienstag 500 in voller Blüte stehende Cannabispflanzen entdeckt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Polizei stellte die Hanfaufzucht-Anlage sicher. Nach dem Mieter des Hauses wird gefahndet, berichtete die Exekutive am Dienstag.

Brand in Donaustadt: Einsatz mit Hindernissen