500.000 Euro-Facelift: Hollywood Megaplex Kino im Wiener SCN komplett neu renoviert

Nach den sechs Monate andauernden Renovierungen wurden der Kassen- und Buffetbereich großzügiger angelegt, durch die Schließung von drei Lufträumen konnte auch die Foyerfläche vergrößert und vor allem kundenfreundlicher gestaltet werden.

Umfangreicher Umbau und Renovierung des Hollywood Megaplex im SCN

Auch in den Sälen wurden Veränderungen vorgenommen: Die hinteren Sitzreihen wurden komplett erneuert, um noch mehr Komfort zu bieten. Somit stellen die acht barrierefreien Kinosäle mit über 2.000 Sitzplätzen den perfekten Rahmen für jedes Kinoerlebnis. Wie bereits im Hollywood Megaplex St. Pölten und in der PlusCity in Pasching gestaltete das Architekturbüro mad GmbH Familie Matschiner den gesamten Umbau: „Das neue Kino-Design spiegelt unsere Freude und Leidenschaft an Filmen und am Kino wider“, so Geschäftsführer Mario Hueber.

(Red.)