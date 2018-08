50 Mitarbeiter betroffen: Ueberreuter Druckerei in Korneuburg schließt

Die Druckerei Ueberreuter in Korneuburg bei Wien schließt. Seit März 2017 ist das Unternehmen insolvent, im Oktober folgt die endgültige Schließung.

Seit März 2017 war die Ueberreuter Print & Packaging insolvent. Jetzt wurde das Aus für den prominenten Druckereibetrieb mit Sitz in Korneuburg bekanntgegeben. Ziel sei eine geordnete Betriebsschließung im Oktober 2018, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Insgesamt seien 50 Mitarbeiter betroffen.

Seit 160 Jahren im Familienbesitz

Nun wurden die Mitarbeiter und Kunden über die bevorstehende Schließung informiert. “Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben in den vergangenen Jahren alles versucht, um den Betrieb, der sich seit über 160 Jahren im Besitz unserer Familie befindet, wieder in die Wirtschaftlichkeit zu führen. Schlussendlich war aber der wirtschaftliche Druck in der Branche zu groß und die Billigkonkurrenz zu stark”, daher sei die Werkschließung die einzige Option gewesen, schrieben Matthäus und Maximilian Salzer, geschäftsführende Gesellschafter, in einer Mitteilung.