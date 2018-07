50-Jähriger starb bei Fallschirmsprung in Krems

Der erfahrene Fallschirmspringer starb in Krems bei einem Sprung. - © pixabay.com (Symbolbild)

Am Mittwoch verunglückte ein 50-jähriger Fallschirmspringer in Krems tödlich. Der Mann verwendete einen “Highspeed-Schirm”, kam mit zu hoher Geschwindigkeit auf dem Boden auf und überschlug sich in einem Feld.