50-Jähriger feierte allein daheim in Penzing zu laut: Polizisten bedroht

Die Polizisten wurden wegen Lärmbelästigung alarmiert - © APA (Sujet)

Ein 50-jähriger Mann, der in Wien-Penzing am Freitagabend alleine zu ausufernd gefeiert hat, hielt die Wiener Polizei in Atem – wobei auch ein Messer gegen die Beamten ins Spiel kam. Der Mann sprach offenbar heftig dem Alkohol zu und hörte sehr laute Musik.