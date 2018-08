50.000 Euro für Mädchenfußball in Wien: Kick it like..."kick mit"

Fußball ist reine Männersache? Sicher nicht, zeigt das Frauenfußball-Projekt "kick mit", das in Wien, Salzburg und Vorarlberg Mädchen das Fußballspielen ermöglicht - und kürzlich von der UEFA mit 50.000 Euro ausgezeichnet wurde.

Alles begann vor drei Jahren in Wien, als die Idee für “kick mit” langsam Gestalt annahm. Das erste Schnuppertraining an einer Wiener Schule fand im Frühjahr 2016 statt, inzwischen gibt es sechs Schulen an denen regelmäßige “kick mit”–Trainings laufen. Rund 140 Mädchen aus zehn Nationen trainieren wöchentlich unter Anleitung der Trainerinnen in den urnsälen.