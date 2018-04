5. /slash einhalb Filmfestival: Gewohnt Außergewöhnliches im Wiener Filmcasino

“Im Würgegriff des guten Geschmacks”: Passend von Mastermind Markus Keuschnigg betitelt darf man sich von Donnerstag, den 3. Mai, bis inklusive Samstag, 5. Mai 2018 eine gleichermaßen reichhaltige wie gewohnt ungewöhnliche Filmauswahl zu Gemüte führen.

Drei Tage, Zwölf Filme: Das /slash einhalb Filmfestival 2018 in Wien

Zwölf Werke von Filmemachern rund um den Globus stehen dabei zur Auswahl: Von “Housewife“, dem neuesten Werk des türkischen Horrorspezialisten Can Evrenol (“Baskin”), über den Karaoke-Slasher “Premika” als passend-schrägem Midnight-Movie, eine Post-Zombieapokalypse mit geheilten Untoten in “The Cured” bis hin zum (zu recht) hochgelobten Paranoia-Thriller “It Comes At Night” ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Infos zur Veranstaltung

/slash einhalb Filmfestival 2018

Wann: Donnerstag, 3. Mai, bis Samstag, 5. Mai 2018

Wo: Filmcasino, Margaretenstraße 78, 1050 Wien

Tickets: 9,50 Euro, weitere Infos hier

Programm: Übersicht hier

Link zur Homepage

(Red.)