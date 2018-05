Ihr fünfjähriger Sohn ist im Oktober 2017 aus dem Fenster der gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt 14 Meter in die Tiefe gestürzt und einen Tag später im Krankenhaus gestorben. Die Eltern aus dem Irak standen jetzt in Klagenfurt vor Gericht und haben sich heute vor dem Gericht schuldig bekannt, ihre Aufsichtspflicht verletzt zu haben. Allerdings sei das Fenster laut den Eltern nicht geöffnet gewesen.