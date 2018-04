5.500 Euro Schaden: Wiener Polizei fahndet nach Internetbetrüger

Die Polizei Wien fahndet nach diesem Internetbetrüger. - © LPD Wien

Ein Internetbetrüger in Wien ließ sich von Juli bis Oktober 2017 Handys an verschiedene Wiener Adressen senden, ohne diese zu bezahlen. Zudem bot er mehrere Uhren zum Verkauf an, ohne diese je auszuliefern. Der Schaden beläuft sich auf 5.500 Euro, die Polizei Wien bittet um Hinweise.