4,9 Mio. Euro Schaden: Betrüger in Velden festgenommen

Am Mittwoch konnte nach intensiven Ermittlungen ein 55-jähriger Betrüger in Velden festgenommen werden.

Ein in Deutschland gesuchter Millionen-Betrüger ist heimischen Ermittlern am 15. August in Velden am Wörther See (Bezirk Villach-Land) in Kärnten ins Netz gegangen. Dem 55-Jährigen waren Ermittler des Wiener Landeskriminalamtes “nach intensiven Fahndungsmaßnahmen” auf die Spur gekommen, berichtete die Polizei am Donnerstag.