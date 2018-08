49-Jähriger stalkte Ex-Freundin: Ein Jahr Haft

Ein Jahr unbedingte Haft fasste ein 49-Jähriger am Donnerstag in Wien für "klassisches Beziehungs-Stalking" aus. Der Mann verfolgte seine Ex-Freundin seit der Trennung mit Liebesschwüren.

Weil er von seiner ehemaligen Geliebten nicht lassen kann, muss ein 49-jähriger Mann wegen beharrlicher Verfolgung für ein Jahr ins Gefängnis. Das hat das Wiener Landesgericht am Donnerstag entschieden. Die Richterin sprach in der Urteilsbegründung von “klassischem Beziehungs-Stalking, wo das Opfer sehr belastet ist. Ich habe gar keine Möglichkeit, als Ihnen eine unbedingte Haftstrafe zu geben”.

Vier Jahre war der Angeklagte mit der wesentlich jüngeren Frau liiert, die – was ihr Alter betrifft – seine Tochter sein könnte. Sie war 17, als sie mit dem verheirateten Vater von drei Kindern eine Beziehung einging. Anfang 2017 machte sie Schluss, was der Mann, der von seiner Ehefrau getrennt lebt, bis zum heutigen Tag nicht akzeptiert, obwohl er bereits zwei Mal wegen beharrlicher Verfolgung verurteilt wurde und schon vier Monate im Gefängnis verbracht hat.

Zunächst probierte er es mit Gewalt, indem er die junge Frau mit einem Küchenmesser bedrohte, sie packte und würgte und damit zurückgewinnen wollte. Dafür wurde der bis dahin Unbescholtene Anfang Juli 2017 zu einer teilbedingten Geldstrafe verurteilt. Noch am selben Tag bedrängte er seine Ex-Freundin erneut, verfolgte sie und ließ in weiterer Folge so lange nicht locker, bis sie ihn zum zweiten Mal anzeigte. Ende September kassierte der Mann eine unbedingte Haftstrafe von sechs Monaten. Nach vier Monaten im Gefängnis wurde der 49-Jährige Anfang des Jahres vorzeitig auf Bewährung entlassen.