43-Jähriger würgte Ex-Freundin in Wien-Penzing: Opfer stellte sich tot

Eine 53-jährige Frau verständigte am 29. Mai 2018 um 23.30 Uhr die Polizei, da es kurze Zeit vorher in ihrer Wohnung in der Lenneisgasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Lebensgefährten gekommen ist. Beide Personen waren betrunken und führten eine On-Off-Beziehung. Auseinandersetzungen hatten schon zu mehreren Polizeieinsätzen geführt.

Beziehungsstreit eskalierte: Mann in Wien-Penzing festgenommen

Erst als die 53-jährige Österreicherin keine Abwehrbewegungen mehr machte und sich tot stellte, ließ der Beschuldigte von ihr ab und flüchtete. Der 43-jährige Österreicher konnte noch im Innenhof des Wohnhauses festgenommen werden, er leistete keinen Widerstand. Eine Einvernahme des Mannes war aufgrund seiner starken Alkoholisierung zunächst nicht möglich.

Das Opfer erlitt Blutergüsse im Halsbereich und wurde in ein Krankenhaus gebracht.