40 Jahre Cordoba: Benefizkonzert mit den Helden von 1978 im Wiener Metropol

Hans Krankl hat 1978 das entscheidende Tor bei der WM in Cordoba geschossen. - © John Varley / dpa Picture Alliance / picturedesk.com

“Tor, Tor, Tooooooor! I wear’ narrisch! Krankl schießt ein! Drei zu zwei für Österreich“, schreit Radioreporter Edi Finger 1978 ins Mikrofon, als Österreich bei der Fußball-WM in Argentinien in der 88. Minute das 3:2 gegen Deutschland gelingt. 40 Jahre nach diesem Sieg wird die Mannschaft am 21. Juni 2018 bei einem Benefizkonzert im Wiener Metropol zu sehen sein.