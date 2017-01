40 Großkonzerne verpflichten sich zum Einsatz von weniger Plastik

Unternehmen wie Procter and Gamble, Unilever und Coca-Cola schlossen sich am Montag im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums in Davos einer entsprechenden Initiative der britischen Seglerin Ellen MacArthur an.

Werde nicht rasch etwas getan, würden die Weltmeere im Jahr 2050 mehr Plastik enthalten als Fische, warnten die Unterzeichner. 20 Prozent der weltweiten Plastikproduktion könnten mit Gewinn wiederverwertet und weitere 50 Prozent recycelt werden, statt auf Mülldeponien zu landen und die Ozeane zu verschmutzen, teilte die Initiative mit. Die restlichen 30 Prozent und damit eine Menge von etwa zehn Milliarden Plastiksäcken würden “ohne fundamentale Neugestaltung und Innovation” aber niemals wiederverwendet werden können.

Weniger Plastik: Großkonzerne unterzeichnen Abkommen

“Kleinere Veränderungen in Material, Aufbereitung und Bearbeitung” könnten die Abfallverwertung wirtschaftlich und umsetzbar machen, erläuterte der Professor für Ressourcenmanagement an der Universität Innsbruck, Martin Stuchtey. Ellen MacArthur erklärte, auf Seiten der Industrie gebe es eine “sehr starke Einsicht”. Sie begrüßte die Unterstützung der Großkonzerne.

Zu den 40 Unternehmen zählen namhafte Produzenten und Nutzer von Plastikmaterialien, darunter auch Danone und Dow Chemical. Der Nahrungs- und Putzmittelkonzern Unilever verpflichtete sich beispielsweise, bis zum Jahr 2025 nur noch voll wiederverwertbare, recyclingfähige oder kompostierbare Plastikverpackungen einzusetzen.

(APA)