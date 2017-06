40-facher Betrug bei Elektrogeräte-Kauf: Festnahme in Post-Filiale in Meidling

Der Mann bestellte dabei bei einem Elektronikversand diverse Elektrogeräte auf fiktive Namen und fiktive Adressen, leitete jedoch alle Sendungen nachträglich zur persönlichen Abholung in eine Post-Filiale um.

Festnahme von mutmaßlichem Betrüger in Meidling

Im Zuge umfangreicher Erhebungen konnten die drei Ermittler den Tatverdächtigen am 7. Juni 2017 in einer Post-Filiale antreffen, als er gerade ein betrügerisch bestelltes Paket abholen wollte. Beim Verlassen der Geschäftsstelle wurde der Mann angehalten und festgenommen. Bislang konnte dem Festgenommenen 40 Betrugsfälle nachgewiesen werden. Ein 31-Jähriger Tatverdächtiger wird zudem der Hehlerei in mehreren Fällen beschuldigt, da er die Elektronikgeräte gewerbsmäßig weiterverkaufte.