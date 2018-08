4.000 Haushalte in Hollabrunn ohne Strom

Eine Kabelstörung führte am Samstagvormittag zu einem Stromausfall in Hollabrunn.

In knapp 4.000 Haushalten in Hollabrunn und Umgebung ist am Samstagvormittag kurzfristig der Strom ausgefallen. Ursache war laut EVN-Sprecher Stefan Zach ein Kabeldefekt.