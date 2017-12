4.000 Euro Beute: Verdächtigter Taschendieb festgenommen

Um 7:20 Uhr in der Früh konnten Zielfahnder des Landeskriminalamts Wien den mutmaßlichen Täter in einerm Stundenhotel in der Zirkusgasse festnehmen. Der Rumäne soll seit 2015 in Wien Opfer in öffentlichen Verkehrsmittel bestohlen haben. Zur Ablenkung hat er dabei “oft einen Stadtplan ausgebreitet”, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös am Donnerstag.. Bislang konnten ihm 17 Taten nachgewiesen werden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich nach dem derzeitigen Stand auf rund 4000 Euro.