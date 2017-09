Die 1839 eröffnete Anlage lässt noch heute die historischen Atmosphäre und einen Hauch von Geschichte spüren. Mitten im Grünen und doch in der Stadt lädt die Galopprennbahn zum Eintauchen in eine (noch) unbekannte Welt ein. Hautnah an Pferdestärke, Kraft und Eleganz des Pferdes, Siegeswillen von Mensch und Tier verfolgen die Gäste die Rennen. Neben den Rennen stehen Stil und Eleganz, kulinarischer Genuss, Unterhaltung und Abwechslung bei VIENNA ASCOT im Mittelpunkt.

Vienna Ascot – Das Programm in der Wiener Freudenau

Ladies Day am 16. September 2017

„Ein Tag, an dem Sieger gemacht werden.“ Am Samstag stehen neben den Rennen St. Leger, Graf Nikolaus Esterhazy Memorial, Wiener Herbst-Meile und Preis vom Kahlenberg die Damen im Mittelpunkt. Stil und Eleganz, extravagante Hüte oder Fascinators und schwingende Röcke machen den Samstag zu einem modischen Highlight. Zudem präsentiert die erfolgreiche, österreichische Designerin Eva Poleschinski ihre Herbst-Couture mit einer bombastischen Show!

88.6 Family Race Day am 17. September 2017

„Ein Tag, an dem aus Freunden Familie wird.“ Der Sonntag steht ganz im Zeichen von Familien: Vielseitiges Unterhaltungsprogramm und Musik von 88.6 machen VIENNA ASCOT

zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

