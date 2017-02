Wir verlosen 3x2 Tickets für "Free Jazz". - © Wachaubühne

Die Kulturinitiative Wachaubühne gastiert in STIERSCHNEIDER’S Bühnenwirtshaus und startet mit hochkarätigem Kulturprogramm in das Frühjahr 2017. Den Anfang macht Kabarettist Stefan Haider mit seinem Erfolgsprogramm „Free Jazz“ und eröffnet damit die Kabarettsaison in Spitz an der Donau. Wir verlosen 3×2 Tickets.