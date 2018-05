38-Jährige in Wien-Liesing mehrfach geschlagen und vergewaltigt – 2. Opfer verschwunden

Am 24. April 2018 kam es gegen 17 Uhr zu dem Kennenlernen im Bereich der Wiener Philadephiabrücke. Der Mann lud die beiden Frauen auf ein Getränk in ein leerstehendes Rotlichtlokal in der Triester Straße ein. Nachdem die beiden Opfer in zwei seperate Zimmer gesperrt wurden, schlug, misshandelte und vergewaltigte der Mann die 38-Jährige mehrfach. Am 25. April gegen 12 Uhr durfte die obdachlose Villacherin die Räumlichkeiten aufgrund ihrer Verletzungen wieder verlassen. Der Kärntnerin gelang es offenbar, den 36-Jährigen davon zu überzeugen, sie endlich gehen zu lassen. “Sie sagte ihm, dass sie so schwer verletzt sei, dass sie ärztliche Hilfe benötige”, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. “Dann hat er sie noch bis zur Philadelphiabrücke begleitet.” Die Frau kontaktierte einen Arzt – dieser verständigte Rettung und Polizei. Die 38-Jährige erlitt zahlreiche Knochenbrüche im Bereich der Nase, des Kiefers und der Rippen und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

38-Jährige in Wien misshandelt und vergewaltigt: Zweites Opfer vermisst

Das Opfer gab an, dass sie aus dem anderen Zimmer ebenfalls Schreie von ihrer Bekannten wahrnehmen konnte. Von der Frau fehlt jedoch trotz Nachforschungen der Wiener Polizei bis heute jede Spur.

Personenbeschreibung: Hört auf den Namen Kristina, ist ca. 38 Jahre alt, 168 cm groß, schlank und hat braune schulterlange Haare. War am Tag des Vorfalles mit einer Jeanshose und einem T-Shirt bekleidet. Soll im Obdachlosenmilieu verkehren.

Den Beamten des Landeskriminalamtes gelang es einen 36-Jährigen auszuforschen. Als der beschuldigte Rumäne am 26. April gegen 20.15 Uhr an den Tatort zurückgekehrt war, wurde er festgenommen. Der Mann zeigte sich nicht geständig. Über seinen bisherigen Aufenthalt in Österreich war Steirer nichts bekannt, der Mann sei nicht offiziell gemeldet gewesen. Durch Veröffentlichung der Bilder des mutmaßlichen Täters hofft die Polizei auf sachdienliche Hinweise zur Identität des Opfers. Diese werden – auch vertraulich – unter der Telefonnummer 01-31310-57800 entgegen genommen.

(Red.)