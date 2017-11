36-Jähriger bedroht Ex-Frau mit Messer und verletzt Ex-Schwägerin in Wien-Favoriten

Es kam zu einem Polizeieinsatz nach einer Eskalation in Favoriten - © APA (Sujet)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr wurden mehrere Streifenwägen des Stadtpolizeikommandos Favoriten zu einem Einsatz in die Angeligasse gerufen. Nach einem Prozess zwischen einem Mann und seiner Ex-Frau war es dort zu einer gewaltsamen Eskalation in Form einer Prüge-Attacke gekommen.