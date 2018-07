350 Wiener Polizisten mit WEGA & Dienst-hunden zu Kroatiens WM-Spiel im Einsatz

Bereits in der Vergangenheit kam es in der Ottakringer Straße in Wien zu Ausschreitungen nach Kroatien-Fußball-Spielen. - © APA (Sujet)

Wie die Wiener Polizei am Dienstag per Aussendung mitteilte, werden zu Kroatiens WM-Spiel am Mittwoch rund 350 Beamte rund um die Ottakringer Straße im Einsatz sein, um Ausschreitungen, wie sie am Samstag stattgefunden haben, zu vermeiden.