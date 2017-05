33-Jähriger attackierte zwei Polizisten am Praterstern

Im Zuge einer Amtshandlung kam es zu einer Auseinandersetzung, wobei der Mann mehrfach in Richtung der Polizisten trat und unter anderem Kommentare wie “Ihr könnt mir gar nichts” von sich gab. Security-Mitarbeiter eines Supermarktes zogen die Hilfe der Polizei zu, da sich der Mann in dem Geschäftslokal ausgesprochen aggressiv verhielt. Ein Beamter wurde an der Hand, ein anderer am Fuß leicht verletzt, der 33 Jahre alte Mann wurde verhaftet. Eine geringe Menge Cannabis konnte bei dem Mann sichergestellt werden.

