32-Jähriger zündete in Wien-Penzing seine Hose mit Zigarette an: Schwere Verbrennungen

Am Mittwochabend kam es zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz in Wien-Penzing: Ein 32-jähriger Mann, der offenbar mit einer Zigarette in einem Müllraum in einer Wohnhausanlage in der Pfaffenbergengasse einschlief, zündete sich seine eigene Hose an. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen.

Gegen 19.30 Uhr dürfte der Mann in dem Müllraum einer Wohnhausanlage in der Pfaffenbergengasse in Wien-Penzing mit einer Zigarette in der Hand eingeschlafen sein. Dabei, so berichtete der 32-Jährige, dürfte sich seine Hose in Brand gesetzt haben, die an den Beinen zu brennen begann.

Als der Mann den Vorfall bemerkte, lief er schreiend aus dem Müllraum und riss sich noch am Gehsteig seine Hose vom Leib, wie die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag berichtete. Er konnte noch selbst die Polizei alarmieren. Rettungskräfte der Wiener Berufsrettung versorgten den Mann noch vor Ort, allerdings musste er mit schweren Verbrennungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Warum der 32-Jährige in diesem Müllraum war, war vorerst unklar, “er wohnt wo anders”, sagte Polizeisprecher Harald Sörös.