31-jährige Randaliererin drohte Polizisten in Wien mit Aids

DIe 31-jährige Randaliererin drohte den Polizisten mit Aids. - © APA (Symbolbild)

In der Nacht auf Sonntag randalierte eine 31-jährige Frau in einer Obdachlosen-Schlafstätte in Wien-Mariahilf. Als die Polizei eintraf, drohte sie den Beamten sie “alle mit Aids anzustecken”.