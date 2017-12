31-jährige in Wien erstochen: Internationale Fahndung nach Ehemann

Sowohl auf der Homepage des österreichischen Bundeskriminalamtes als auch auf der Interpol-Seite werden am Donnerstag Bilder von ihm und den Kindern veröffentlicht. Hinweise auf den Aufenthalt des Syrers werden an das Wiener Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01/31310-33800 bzw. über die E-Mail-Adresse LPD-W-LKA-Journaldienst@polizei.gv.at bzw. an das Bundeskriminalamt, Single Point of Contact (SPOC), erbeten.

31-Jährige wurde in Wohnung erstochen aufgefunden

Besorgte Angehörige der Frau hatten sich am 26. November an eine Polizeiinspektion gewandt, nachdem die 31-Jährige nicht mehr erreichbar war. Daraufhin wurde die Frau in der Wohnung in der Felberstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus tot aufgefunden. Sie wies mehrere Messerstiche auf. Zu dieser Zeit befand sich ihr Mann mit den Kinder bereits auf der Flucht.

Der 40-Jährige war wegen Gewalt in der Familie amtsbekannt. Einmal sei über ihn ein Betretungsverbot verhängt worden, so die Polizei. Das Jugendamt sprach von zwei Wegweisungen, die in diesem Jahr ausgesprochen worden seien. Seine Frau hatte bereits die Scheidung eingereicht, den Antrag aber zurückgezogen.

