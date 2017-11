31-Jährige erstochen in Wiener Wohnung aufgefunden: Tatverdächtiger bereits im Ausland

In diesem Wiener Wohnhaus wurde die 31-jährige Frau tot aufgefunden. - © APA

Nachdem eine 31-jährige Frau erstochen in ihrer Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus aufgefunden wurde, geht die Polizei nun davon aus, dass sich der dringend tatverdächtige Ehemann mittlerweile nicht mehr in Österreich aufhält.