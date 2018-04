30 Kilo Munition in Wohnhausanlage in Wien-Floridsdorf gefunden

Anrainer fanden am 6. April 2018 gegen 10.00 Uhr beim Ausräumen eines Wartungsraumes in einer Wohnhausanlage in der Moritz-Dreger-Gasse Munition und mehrere Plastikfläschchen mit weißem Pulver. Ein sprengstoffkundiger Beamter stellte fest, dass es sich bei dem Pulver um Nitrozellulose (Schießbaumwolle) handelt. Durch den Entminungsdienst wurden ca. 11,5 kg Nitro-Cellulose und 30 kg Munition sichergestellt. Der Besitzer konnte ausgeforscht und angezeigt werden.