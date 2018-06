30-Jähriger schoss in Wien-Ottakring aus Fenster: WEGA-Einsatz in der Thalhaimergasse

Der 21-Jährige wurde nach den Schüssen aus seiner Wohnung in Wien-Ottakring festgenommen. - © APA (Symbolbild)

Am Montagabend schoss ein 30-Jähriger mit einer Waffe aus einem Fenster in der Thalhaimergasse in Wien-Ottakring. Die WEGA rückte aus und bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten Waffen und Drogen.