3. Piste: FPÖ will bei Staatsziel Wirtschaftswachstum mitgehen

In der FPÖ gibt es keine einheitliche Linie zur 3. Piste am Flughafen Schwechat. - © APA (Sujet)

Trotz Kritik von Umweltschützern und Wissenschaftern dürfte die FPÖ der SPÖ und der ÖVP die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit zum Beschluss des Staatsziels Wirtschaftswachstum sichern, wie FPÖ-Verfassungssprecher Harald Stefan am Mittwoch einer Wiener Zeitung sagte. “Wie es derzeit aussieht, gehen wir mit”, meint Stefan. In Niederösterreich ist die FPÖ für die dritte Flughafen-Piste, in Wien dagegen.