3.030 Migranten und Flüchtlinge verließen Österreich heuer freiwillig

Das Innenministerium räumt der freiwilligen Rückkehr als Alternative zu zwangsweisen Außerlandesbringungen nach eigenen Angaben “oberste Priorität” ein. “Aus diesem Grund werden gerade im Bereich der freiwilligen Ausreise zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um umfassend über die konkreten Möglichkeiten zu informieren und die freiwillige Rückkehr intensiv zu fördern”, teilte ein Sprecher der APA mit. Er verwies etwa auf finanzielle Unterstützung.

Nur bei der freiwilligen Rückkehr von Syrern gibt es einen Anstieg, allerdings von sehr niedrigem Niveau. 58 syrische Staatsbürger kehrten freiwillig in das Bürgerkriegsland zurück. 2017 waren es insgesamt 72 Personen. Zum Vergleich: 2.105 Syrer haben heuer einen Asylantrag gestellt.

Familien kehrten nach Syrien zurück

Manche Familien kehrten in syrische Gebiete zurück, in denen keine Kampfhandlungen mehr stattfinden, weil sie so auf den Besitz, den sie zurücklassen mussten, schauen könnten, erklärte Günter Ecker vom Verein Menschenrechte Österreich gegenüber dem ORF-Radio. Diese Syrer hätten in Österreich bleiben können, weil sie Asyl oder einen Schutzstatus haben, erklärte Michael Hajek von der Caritas Rückkehrberatung. Ihm zufolge motivierten häufig familiäre Gründe und Perspektivenlosigkeit eine Rückkehr.

Die größte Gruppe der freiwilligen Rückkehrer sind Iraker. 376 Menschen sind laut Angaben des Innenministeriums in den Irak zurückgegangen. Nach Afghanistan seien 132 Personen zurückgekehrt, vielen von ihnen hätte sonst allerdings Schubhaft und Abschiebung gedroht.

Caritas begrüßt Fokus auf freiwillige Rückkehr

Die freiwillige Rückkehr solle immer Vorrang gegenüber einer erzwungenen Ausreise haben, erklärte Michael Hajek, von der Caritas-Rückkehrberatung am Freitag im Interview mit “Kathpress”. Insofern begrüße die Hilfsorganisation “alle Maßnahmen, die das Angebot für freiwillige Rückkehrer verbessern, insbesondere im Reintegrationsbereich”.Zurzeit übernehme der Staat die Heimreisekosten und stelle den Menschen eine Starthilfe in der Höhe von 50 bis 500 Euro zur Verfügung, erläuterte Hajek. Organisationen wie die Caritas oder die “Internationale Organisation für Migration” (IOM) ermöglichen darüber hinaus die Teilnahme an speziellen Reintegrationsmaßnahmen, für die pro Heimkehrer Mittel in Höhe von rund 3.000 Euro zur Verfügung stehen. Starthilfe für neue Lebensgrundlage Das Geld wird jedoch nicht in bar ausbezahlt sondern ist zweckgewidmet für Weiterbildung, medizinische Maßnahmen oder die Gründung eines Geschäftes, wie Hajek erklärte. Details der individuellen Reintegrationspläne würden gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen festgelegt, wenn die Menschen in ihrem Heimatland angekommen sind. Oberstes Ziel sei, für die Menschen “eine Lebensgrundlage zu schaffen, die die Nachhaltigkeit der Rückkehr steigert”, betonte der Fachmann.

(APA/Red)