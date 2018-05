3.000 Besucher beim Bodyweight-Day 2018 in Wien

“Das Feedback der Besucher ist überwältigend. Es war ein Sporttag zum Staunen und Mitmachen. Bodyweight-Training ist ein Trend, der immer mehr Anhänger findet”, unterstreicht Florian Schachner, der vor zwei Jahren mit seinem Partner David Jandrisevits die Veranstaltung ins Leben gerufen hat. “Das Training mit dem eigenen Körpergewicht ist unglaublich vielfältig und abwechslungsreich und es ist für jeden etwas dabei”, so Schachner.

Trendsportarten mit Stars

Zu den am Bodyweight-Day präsentierten Sportarten zählten: Street Workout, Bouldern, Parkour, Airtrack Akrobatik, Speedrope, Functionaltraining, Acroyoga, Aerial Silk, Moving & Balancing, Poledance und Calisthenics. “Ein besonderes Highlight am Bodyweight-Day war die internationale Calisthenics Meisterschaft, die wir bereits letztes Jahr nach Wien geholt haben”, erzählt Jandrisevits. Die internationalen Stars kamen von Argentinien bis Tunesien. Die ersten drei Plätze gingen an Dzharap Amirov aus Russland vor Denis Piccolo aus Italien und Samandar Safi aus Österreich. Der Sieger bekommt neben dem Preisgeld die Chance bei den Weltmeisterschaften im Juli teilzunehmen.