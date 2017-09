Bei dem 90-minütigen Konzert, für Musik- und Kulturfans aller Altersgruppen, verschmelzen Elektronische Beats, untermalt von live gespielten Instrumenten und Gesang und lassen Kirchen zum modernen Ort der Begegnung werden. In diesem Jahr widmet sich die Electric Church inhaltlich dem Erzengel “Gabriel”, der in elf Kurzgeschichten einen kritischen Blick auf die Menschheit wirft. Die spannenden Inhalte werden musikalisch durch instrumentale sowie gesungene Stücke und mittels abstrahierter Grafiken auch visuell interpretiert und unkonventionell zu neuem Leben erweckt.

Electric Church “Gabriel Tour”

Die Darbietungen von und mit Sergio Flores am Synthesizer werden von dem angesagten Sänger Percival, bekannt durch seine Auftritte in der ProSieben Castingshow THE VOICE OF GERMANY, von einem vierköpfigen Streichensemble unter dem russischen Stargeiger Yury Revich begleitet, der mit seinen 25 Jahren bereits als einer der vielseitigsten Musiker seiner Generation gilt. Auch die österreichische Singer Songwriterin Loretta Who ist mit unverwechselbar sanfter Stimme einer der Stargäste. Für die außergewöhnlichen Bühnenoutfits zeichnet sich der österreichische Designer Karl Michael verantwortlich.

Zur Vervollständigung des Gesamterlebnisses wird bei den Konzerten eine spektakuläre Licht- und Videoshow des renommierten VJ-Duos “4youreye” inszeniert und spricht damit alle Sinne der Besucher an.



Die Konzertdaten:

28. & 29. September – Wien, Kirche am Hof

06. & 07. Oktober – Frauenkirchen, Basilika Frauenkirchen

13. & 14. Oktober – Innsbruck, Innsbrucker Dom zu St. Jakob

09. & 10. November – Klagenfurt, Klagenfurter Dom

7. & 18. November – Salzburg, Kollegienkirche Salzburg

13. April 2018 – Linz, Mariendom Linz

Einlass in die Kirchen: 20:30 Uhr

Beginn der Konzerte: 21:00 Uhr

Alle Tickets bei oeticket.com:

Ticketpreise Wien (inkl. USt. und Gebühren & Abgaben): Sitzplatz P: € 72,- // Sitzplatz A: € 64,30 // Stehplatz € 28,-

Mitspielen und gewinnen

VIENNA.at verlost 2×2 Tickets für die Vorstellung am 28. September 2017 in der Kirche am Hof.