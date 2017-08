Das erste “Shisha Festival Schwechat” findet am 8. September ab 15 Uhr im Schloss Rothmühle statt. Das Wiener Shisha Lokal “Hashtag15” soll für hervorragende und außergewöhnliche Shishas sorgen. Diese können vor Ort auch gleich erstanden werden. Für den Eintritt sind fünf Euro zu zahlen, wobei das Ticket zugleich als 10-Prozent-Gutschein für “Trust Shisha” in Wien gilt. Auch für kulinarische und musikalische Begleitung ist am Festival gesorgt.

>> Wir verlosen 2×2 Tickets – hier geht es zum Gewinnspiel. Viel Glück!