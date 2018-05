29-Jähriger verging sich an eigenen Kindern: Prozessauftakt in Wien

Der Vater muss sich wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht verantworten. - © APA (Sujet)

Ein 29-jähriger Wiener muss sich am Montag vor Gericht verantworten, weil er sich regelmäßig an seinen beiden Kindern vergangen haben soll und sie auch pädophilen Männern in einer Wohnung in Wien-Favoriten überließ.